عبدالرحمن أبو زهرة: مستواى لا يقل عن «آل باتشينو»

أعرب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن حزنه من ردة فعل البعض تجاه تصريحاته التي أسيء فهمها، مشيرًا إلى أن البعض تصور أنه مصاب بالاكتئاب بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.وأضاف "أبو زهرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الناس تصورت أن عندي اكتئاب عشان مابتشغلش وأنا عمري ما اشتكيت من الحكاية دي.. أنا قلت إني حزين على صناعة الفن في مصر".وأشار إلى أن ما يحزنه ما آلت إليه صناعة السينما من غموض في شكل مشاهد المسلسلات التي تتخلص في مشهدين أو ثلاثة مجهولة المسار حتى النهاية، لافتًا إلى أن اللغة العربية الفصحى تم إهمالها.وتابع: "الناس بتشكر فيا بشكل جميل بس مش شايف انعكاس ده في أعمال تسند ليا.. وكل أعمالي دلوقتي بيتكتب عليه بالبنط العريض ضيف الشرف الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وفي مقابل التغاضي عن ده يدوني فلوس كتير".ونفى أبو زهرة أن يكون سبب حزنه هو الأعمال الفنية، لكن الأساس هو فقده لزوجته التي أثرت عليه برحيلها بشكل كبير جدًا، قائلًا: "أنا مراتي توفت وأثرت عليّ بشكل كبير وده سبب حزني الرئيسي ومالوش علاقة بالعمل الفني.. أنا مش حزين على شغلي أنا، لكن سبب حزني لقضية عامة تخص العمل الفني وقلت رأيي يمكن ماعرفتش أعبر كويس بس دي الحقيقة".واستطرد: "الفن دلوقتي اختزل في أجيال بعينها وأصبح يهتم بالشكل وليس الجوهر بجيل من الشباب مفتول العضلات، وأصبح الكتاب يكتبون للشباب فقط وإحنا ذوي التاريخ ماحدش بيسأل فينا، ولو سألوا بيدونا عدد محدد من المشاهد لاتتجاوز حلقة أو حلقة ونصف"، وتساءل: "فيه مؤامرة علينا ولا إيه؟".وتابع: "كبار الفن بره زي آل باتشينو وغيرهم بيتكتبلهم لحد دلوقتي أعمال وأنا مستواي مايقلش عنهم بدون مبالغة، إنما حقيقة الاتجاه للتأليف الشبابي مش كل حاجة، أنا بيؤلمني جدًا الكتابة للشباب فقط، وإحنا كلنا قاعدين في البيت، مش معنى إننا كبرنا في السن أن أعمالنا محدش بيشوفها من الأجيال التانية، بدليل استمرار نجاح كثير من الأعمال، حتى أحفادي بيتابعوا كل أعمالي".واختتم حديثه ناعيًا زوجته: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، أنا مش قادر أعيش، دي قضيتي الأصلية، أنا دلوقتي وحيد، كنت قبل ما أنزل الشغل بقول لمراتي إدعيلي ياسلوى، دلوقتي قبل ما نزل ببص لصورتها وأقول لها ادعيلي ياسلوى، ده جواز عمره 56 سنة".