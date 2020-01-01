رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالرحمن أبو زهرة: مستواى لا يقل عن «آل باتشينو»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:54 ص
عبدالرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة
سناء إسماعيل
طباعة
أعرب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن حزنه من ردة فعل البعض تجاه تصريحاته التي أسيء فهمها، مشيرًا إلى أن البعض تصور أنه مصاب بالاكتئاب بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وأضاف "أبو زهرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الناس تصورت أن عندي اكتئاب عشان مابتشغلش وأنا عمري ما اشتكيت من الحكاية دي.. أنا قلت إني حزين على صناعة الفن في مصر".

وأشار إلى أن ما يحزنه ما آلت إليه صناعة السينما من غموض في شكل مشاهد المسلسلات التي تتخلص في مشهدين أو ثلاثة مجهولة المسار حتى النهاية، لافتًا إلى أن اللغة العربية الفصحى تم إهمالها.

وتابع: "الناس بتشكر فيا بشكل جميل بس مش شايف انعكاس ده في أعمال تسند ليا.. وكل أعمالي دلوقتي بيتكتب عليه بالبنط العريض ضيف الشرف الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وفي مقابل التغاضي عن ده يدوني فلوس كتير".

ونفى أبو زهرة أن يكون سبب حزنه هو الأعمال الفنية، لكن الأساس هو فقده لزوجته التي أثرت عليه برحيلها بشكل كبير جدًا، قائلًا: "أنا مراتي توفت وأثرت عليّ بشكل كبير وده سبب حزني الرئيسي ومالوش علاقة بالعمل الفني.. أنا مش حزين على شغلي أنا، لكن سبب حزني لقضية عامة تخص العمل الفني وقلت رأيي يمكن ماعرفتش أعبر كويس بس دي الحقيقة".

واستطرد: "الفن دلوقتي اختزل في أجيال بعينها وأصبح يهتم بالشكل وليس الجوهر بجيل من الشباب مفتول العضلات، وأصبح الكتاب يكتبون للشباب فقط وإحنا ذوي التاريخ ماحدش بيسأل فينا، ولو سألوا بيدونا عدد محدد من المشاهد لاتتجاوز حلقة أو حلقة ونصف"، وتساءل: "فيه مؤامرة علينا ولا إيه؟".

وتابع: "كبار الفن بره زي آل باتشينو وغيرهم بيتكتبلهم لحد دلوقتي أعمال وأنا مستواي مايقلش عنهم بدون مبالغة، إنما حقيقة الاتجاه للتأليف الشبابي مش كل حاجة، أنا بيؤلمني جدًا الكتابة للشباب فقط، وإحنا كلنا قاعدين في البيت، مش معنى إننا كبرنا في السن أن أعمالنا محدش بيشوفها من الأجيال التانية، بدليل استمرار نجاح كثير من الأعمال، حتى أحفادي بيتابعوا كل أعمالي".

واختتم حديثه ناعيًا زوجته: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، أنا مش قادر أعيش، دي قضيتي الأصلية، أنا دلوقتي وحيد، كنت قبل ما أنزل الشغل بقول لمراتي إدعيلي ياسلوى، دلوقتي قبل ما نزل ببص لصورتها وأقول لها ادعيلي ياسلوى، ده جواز عمره 56 سنة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية وملك الأردن يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية

اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

علماء يحددون أماكن عيش الأجانب في الكوكب الأحمر

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الوقاية خير من العلاج في «ثقافة المنيا»

«اللغة العربية مقدسة».. اعرف لغتك بثقافة السويس

«ممارسة مكافحة العدوى».. كتاب جديد لـ شادي نجم عن دار لامبيرت

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل