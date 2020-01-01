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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعرف على موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:36 م
فنون جميلة
فنون جميلة
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ننشر تفاصيل  موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2020 فعقب إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة 2020، اليوم الأحد، يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، وأولياء الأمور عن موعد امتحان قدرات كلية الفنون الجميلة 2020، وكذلك خطوات التقديم لما تمتاز به من عدة أقسام مختلفة منها الديكور والتصميم والجرافيك والرسم والنحت.

 موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2020


وتوفر الدستور لقرائها مواعيد امتحان قدرات كلية الفنون الجميلة 2020، وكيفية وخطوات التقديم.

رابط التقديم في امتحان قدرات فنون جميلة 2020

وحتى يتمكن الطالب من التسجيل الإلكتروني في رغبته بإجراء امتحان القدرات في كلية فنون جميله على الدخول على الرابط التالي من هنا https:tansik.egypt.gov.egqodratdefault.aspx?Certificate=1

ثم تسجيل البيانات الخاصة به.


ينتهي طلاب الثانوية العامة من امتحانات الشهادة الثانوية في 21 يوليو 2020، ويفترض أن يتم فتح باب التسجيل لامتحانات القدرات بعد انتهاء الامتحانات بـ 48 ساعة.

إلا أنه بسبب حلول عيد الأضحى المبارك بعد امتحانات الثانوية العامة، فمن المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل لأداء امتحان قدرات فنون جميلة 2020، عقب نهاية إجازة عيد الأضحى.

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تفاصيل امتحان قدرات فنون جميلة 2020


ويعتبر امتحان القدرات بمثابة اختبار للتأكد من مدى تماشي مهارات الطالب، بخلاف الحصول على مجموع الالتحاق بالكلية، وتتواجد بعض الكليات التي تتطلب مهارات خاصة لدى الطالب مثل الرسم والنحت مثل كلية الفنون الجميلة.



ومن المقرر أن يتم إطلاق امتحان قدرات فنون جميلة هذا العام إلكترونيا للتسهيل والتيسير على الطلاب، وكذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد،

خطوات التقديم في امتحان قدرات فنون جميلة 2020

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومى أو رقم الجلوس الخاص به.

2- يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

3- بعد تسجيل الطالب فى اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، والتى تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها، المدرسة، الشعبة التى درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة به.

5- يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

6- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

7- يقوم بطباعة إيصال، عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

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