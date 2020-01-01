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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نسيج واحد.. أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من «الأوقاف»

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:39 م
أسقف السويس يزور
أسقف السويس يزور الأوقاف
كريم أنور
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استقبل الأنبا بموا، أسقف محافظة السويس، الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير الدعوة، والشيخ أحمد حماد، مدير إدارة أوقاف فيصل، واشترى أسقف السويس 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف السويس، وذلك من خلال التنسيق مع الشيخ ماجد راضي، فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحي، يأتي تأكيدا علي النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولي بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، علي ان المديرية بدأت في طرح صكوك الأضاحي للعام الخامس علي التوالي وقد حققت نجاحا غير مسبوق، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحي يأتي في ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدا أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

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