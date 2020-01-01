إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تخفيف الحجر الصحي بالمغرب

قررت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الثالثة من "خطة تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من منتصف الليل، وذلك بناء على بيانات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الحالة الوبائية بالمغرب، وفي إطار مواصلة إدراج التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.وذكر بيان للحكومة أنه بموجب هذا القرار، سيتم هيكلة المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التي تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الاستيعابية، ودون تجاوز 50% من طاقة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.وتتضمن المرحلة الثالثة من "خطة تخفيف الحجر الصحي" السماح بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، وكذلك السماح بالتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصًا، وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز).وأكد بيان الحكومة أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها؛ وهو القرار نفسه الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.