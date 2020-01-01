وصول وزير خارجية إيران إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل إلى بغداد اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة رسمية.وذكرت مصادر في وزارة الخارجية العراقية أن ظريف سيلتقي خلال الزيارة كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكبار الشخصيات العراقية.وأوضحت أن الوزير الضيف سيجري أيضا مباحثات رسمية مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية تتناول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والحرب ضد داعش وأزمة جائحة كورونا وملفات الكهرباء والتبادل التجاري بين البلدين.وتأتي زيارة الوزير الإيراني قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران في إطار جولة تبدأ من الرياض ثم طهران ثم واشنطن.