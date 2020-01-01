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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مطورو لقاح «إمبريال كوليدج» البريطانى: لن نصنعه فى أمريكا

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:28 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال باحثون بريطانيون يعملون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إنهم يخشون سلوك الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأضاف الباحثون في تصريحات صحفية بأنهم لن يصنعوا اللقاح في الولايات المتحدة في حال أصرت إدارة ترامب على استخدامه لحماية أمريكا أولًا.

وقال البروفيسور وربين شاتوك، الذي بدأ لتوه الإشراف على التجارب السريرية للعقار الواعد، إن الحكومة البريطانية حثته على صنع اللقاح في المملكة المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، قيّد البيت الأبيض إمدادات عقار «ريمديسيفير» الأمريكي، عبر شراء كل الإنتاج المتوقع له، الأمر الذي أثار مخاوف خارج الولايات المتحدة.

ويقول العلماء البريطانيون، إنهم يخشون من أن تؤدي صناعة اللقاح الواعد الذين يطورونه في أمريكا، إلى منع تصديره من هناك.

وأوضح شاتوك أن أحد الأمور التي دقت جرس الإنذار لهم هو ا«لقومية الراغبة في شراء كل شيء».

وتابع: «لحسن الحظ، لا نصنع لقاحنا في الولايات المتحدة»، متحدثًا عن دعم حكومة جونسون لإنتاج اللقاح في البلاد، وذلك للتأكد من قدرتها على تصنيع اللقاح.

ومع تأكيد العالم البريطاني وجود تنافس دولي على إنتاج اللقاح الذي يثبت نجاحه، فقد شدد على أهمية توفيره بشكل عادل عالميًا.

واللقاح الذي تطوره كلية «إمبريال كوليدج» في لندن، واحد من 23 عقارًا دخلت مرحلة التجارب السريرية في العالم، فيما ارتفع عدد اللقاحات التي يجري تطويرها عبر المراحل المختلفة إلى 140.

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