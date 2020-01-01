«الوطنية للانتخابات»: 912 حصيلة المرشحين لعضوية «الشيوخ»

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، عن إغلاق لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى تمام الساعة الثانية، ظهر اليوم السبت.وكشف رئيس الوطنية للانتخابات، عن أن حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى وصلت إلى ٩١٢، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.وأوضح أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تراجع، للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما تفحص المستندات المقدمة من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.وأشار لاشين، إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال تعليق لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قُبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي– إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحون والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.