محلل سياسي: الفوضى الخلاقة في ليبيا هدفها ضرب استقرار مصر وتونس والجزائر

قال عبدالباسط بن هامل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الفوضى الخلاقة الموجودة في ليبيا هدفها ضرب دول الجوار وهم مصر وتونس والجزائر، خاصة بعد دخول آلاف المرتزقة والمجرمين إلى ليبيا عن طريق أردوغان.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان استعرض في حديثه الحقول النفطية، مما يؤكد أنه يسعى إلى نهب ثروات الشعب الليبي، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية أكد أنه يحافظ على أمن واستقرار ليبيا، وسيخرج بأمر منهم.وأضاف بن هامل: "أردوغان رجل مافيا وعصابات، يعمل على نشر الفوضى في ليبيا ويريد أن يعود إلى منطقة شمال إفريقيا مجددا".ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أردوغان من التقدم إلى مدينة سرت، مؤكدًا أن الجيش الوطني الليبي باستطاعته استعادة المناطق التي خرج منها بسهولة.