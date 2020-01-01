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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمدة قبيلة الطوارق الليبية: مصر ثروتنا وأم الدنيا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:51 م
لقاء السيسي بالقبائل
لقاء السيسي بالقبائل الليبية
رباب الأهواني
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أعرب إبراهيم رجب، عمدة قبيلة الطوارق الليبية، عن حبه وتقديره لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "مصر هى أم الدنيا.. ومصر هى ثروتنا".

وأضاف "رجب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كافة القبائل الليبية تدعم قرار تدخل مصر لحماية الأراضي الليبية، وطرد الغزو التركي، مؤكدا أن أبناء ليبيا جاهزون للدفاع عن أرضهم بجانب المصريين.

ولفت عمدة قبيلة الطوارق، إلى أن تركيا تستهدف من السيطرة على ليبيا الوصول إلى مصر، مؤكدًا أن هذا لن يحدث.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بأمر من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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