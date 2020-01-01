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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد الثقة في اللواء محمود عاشور مساعدًا لمدير أمن الإسماعيلية

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
اللواء محمود عاشور
اللواء محمود عاشور
عمرو المزيدي
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أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارًا بتجديد الثقة في اللواء محمود عاشور، كمساعد لمدير أمن الإسماعيلية، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام ٢٠٢٠.

وكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠، فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

جاءت هذه التغييرات لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

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