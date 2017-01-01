التخطيط: 128 ألف أسرة استفادت من «سكن كريم»

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت طفرة ملحوظة على صعيد مؤشرات الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملهم الدعم النقدى 12.56 مليون مواطن خلال الفترة بين شهرى يوليو وديسمبر 2019، بينما كان المستهدف الوصول إلى 12 مليون مواطن فقط، بمعدل إنجاز تخطى الـ 100%.وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن الحكومة التزمت بالنسبة المستهدفة للصرف على برامج الحماية الاجتماعية من الإجمالى العام والبالغة 19.3% خلال العام المالى 2018-2019، كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم لـ 128.3 ألف أسرة حتى ديسمبر الماضى، فى حين كان المستهدف تغطية 23 ألف أسرة فقط خلال العام المالى الماضى 2019-2020.