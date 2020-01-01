مواد البناء: التصدى لمخالفات البناء وقفة جريئة وشجاعة من الدولة

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك نوعين من مخالفات البناء، هما مخالفات جسيمة بها خطورة على حياة المواطنين، ومخالفات بناء على أراضي زراعية أو أراضي غير مخصصة للبناء أو أماكن مزدحمة، معتبرًا أن التصدي لمخالفات البناء وقفة جريئة وشجاعة من الدولة ولا بد أن تستكمل.وأضاف "الدسوقي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة التصدي بحزم وحسم لمخالفات البناء، مشددًا على أن المخالفات الجسيمة التي تمثل خطورة على المواطنين لا يمكن التصالح فيها ويجب إزالتها فورًا لعدم تعرض حياة المواطن للخطر.وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إلى أنه لا بد أن يكون قانون التراخيص الجديد به تصميم لكل منطقة وفقًا لعدد السكان والوحدات السكنية، والخدمات المتاحة للمواطنين.وتابع: "بعض المناطق مزدحمة بشكل غير طبيعي، ويجب تعاون المواطنين مع الدولة لإعادة الدولة لوجهها الحضاري".