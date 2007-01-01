رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب بمحاكمة العاملين بقنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

السبت 18/يوليه/2020 - 12:16 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
وصف جون طلعت عضو مجلس النواب، الحملة التى شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش المصري خلال الأيام الأخيرة، بالقذرة والمدبرة، مشيرًا إلى أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى.

وقال "جون" في بيان صحفي صادر عنه اليوم،:"هناك فارق بين المعارضة والعمالة فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف في صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة فأنت لست معارضا بل عميلا وخائن".

وأكد جون، أن المواد الإعلامية التى تم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية، وأضاف:"كيف يقبل مصري أن يستضيف مسؤول تركي أو قيادة عسكرية في حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصري". مشيرًا إلى أن هذه الوقائع التي حدثت على شاشات الإخوان لابد من توثيقها ومحاكمة أصحابها قضائيًا.

واعتبر جون، أن واجب الوقت الآن يحتم على الجميع الاصطفاف وراء الدولة المصرية، ودعم خياراتها في مواجهة التحديات التي تهددها، قائلًا:"احفظوا وجوه الخونة جيدًا لأننا سنحاكمهم قريبا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

«قصور الثقافة» تواصل عمليات تطهير مواقعها ضد كورونا