نائب يطالب بمحاكمة العاملين بقنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

وصف جون طلعت عضو مجلس النواب، الحملة التى شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش المصري خلال الأيام الأخيرة، بالقذرة والمدبرة، مشيرًا إلى أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى.وقال "جون" في بيان صحفي صادر عنه اليوم،:"هناك فارق بين المعارضة والعمالة فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف في صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة فأنت لست معارضا بل عميلا وخائن".وأكد جون، أن المواد الإعلامية التى تم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية، وأضاف:"كيف يقبل مصري أن يستضيف مسؤول تركي أو قيادة عسكرية في حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصري". مشيرًا إلى أن هذه الوقائع التي حدثت على شاشات الإخوان لابد من توثيقها ومحاكمة أصحابها قضائيًا.واعتبر جون، أن واجب الوقت الآن يحتم على الجميع الاصطفاف وراء الدولة المصرية، ودعم خياراتها في مواجهة التحديات التي تهددها، قائلًا:"احفظوا وجوه الخونة جيدًا لأننا سنحاكمهم قريبا".