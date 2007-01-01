ضبط 71 متهمًا خالفوا قرارات وقف البناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.وضبطت أجهزة وزارة الداخلية، (71) شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.