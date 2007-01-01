السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب بالعقار رقم 15 شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.كانت غرفة العمليات بالحماية المدينة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و3 طوابق الأول، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.