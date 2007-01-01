طبيب يتوقع انكسار موجة كورونا في مصر بعد أسبوعين

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن هناك حالة من الاطمئنان يصحبه الحذر بشأن انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث هناك انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، ووفرة في عدد الأسرّة في المستشفيات.وأضاف المر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز "، أنه يتوقع انكسار موجة فيروس كورونا في مصر بعد أسبوعين، ولكن بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، منوهًا بأن نسبة الشفاء في مصر 31%، حيث تحتل مصر المركز 189 على العالم في نسب التعافي، والمركز الـ45 في نسب الوفيات، مشددًا على أهمية تحسين هذه المؤشرات الفترة المقبلة.وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من مصابي كورونا يتم علاجهم في المنزل، وهذا يحدث في مصر وكثير من دول العالم، منوها بأنه حتى مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي تعالج في المنزل فإن أعداد الإصابات في مصر تنخفض، مستدلًا على ذلك بانخفاض نسبة الوفيات.