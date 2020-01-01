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كواليس ظهور العذراء بدير مواس

السبت 18/يوليه/2020 - 12:00 ص
ظهور العذراء
ظهور العذراء
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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كشف القس مينا سمير كاهن كنيسة القبطية بدير مواس كواليس ظهورات نورانية للعذراء على منارة كنيستها بدير مواس فى المنيا.

وأضاف القس مينا سمير، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»؛ أنه حوالي الساعه 2.19 صباح أمس الجمعة ﻻحظت إحدى بنات الكنيسه ظهور ﻻمنا العذراء فوق منارة كنيسة العذراء بديرمواس، وقامت بتصوير الحدث والصور تظهر تاريخ وتوقيت الظهور.

وأشار«سمير»، إلى أن الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس بارك الحدث، وأنه سبب فرح وتعزيه، مضيفًا: أنه من جهة أخرى التقطت بعض الصور وهى قريبة من المكان.

جدير بالذكر، أنه لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها السيدة العذراء مريم في مصر؛ بل ظهرت في 2 أبريل عام 1968 وبدأت مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية على قباب كنيستها بالزيتون.

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