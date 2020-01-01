هاجر أحمد: «متحمسة لـ«حكايات بنات 5» ومعرفش موعد عرضه»

عبرت الفنانة الشابة هاجر أحمد عن سعادتها بنجاح شخصية «إش» في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، مؤكدة أنها تتمنى أن يعجب الجزء الخامس الجمهور فور عرضه كاشفة على أنها بدأت تصويره.وأوضحت «هاجر» في تصريحات لـ«الدستور» أنها لا تعلم موعد عرض الجزء الخامس، وأنها متحمسة بشدة لردود فعل الجمهور حول المسلسل، وأن العمل سيتم عرضه أيضا على شاشة قناة أون دراما التي قدم عليها الجزء الرابع وعرض قبل شهر رمضان الماضي.«حكايات بنات» يشارك فيه عدد كبير من الفنانات من بينهم ميرنا نور والدين وهند عبدالحليم وأسماء جلال وليلى حسين ورمزي لينر وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبوسيف.