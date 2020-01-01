مخطط روسي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد

كشفت فضائية روسية، اليوم الجمعة، مخططا جديدا في البلاد لتزيد جميع مناطق البلاد بكميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا، مما يساعد على الحد من عدد الحالات الخطيرة من مرض كوفيد١٩.وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن وزارته تخطط لتزويد جميع مناطق البلاد بكميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا، مما سيساعد على الحد من عدد الحالات الخطيرة من مرض كوفيد-19.وقال موراشكو، للصحفيين اليوم الجمعة: "نخطط هذا العام لتوريد كميات كبيرة من لقاحات الإنفلونزا لجميع المناطق.. تم تقديم الطلبية بالكامل.. وتم توقيع جميع العقود مع المؤسسات الإنتاجية".وأضاف: "من المهم ألا تحدث حالة من التآزر بين الإنفلونزا في فترة ارتفاع معدلات الإصابة بها وعدوى كورونا المستمر في التفشي.. لقد توصلت دول كثيرة إلى هذا الاستنتاج اليوم، ونحن بالتأكيد ندعم هذا الموقف.. التطعيم ضد الإنفلونزا هو مفتاح الحد من حدوث حالات خطيرة من مرض كوفيد-19".