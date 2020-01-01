إخماد حريق شقة في الموسكي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الموسكي دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.