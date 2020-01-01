4 حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة

يصوت مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه في المجموع الشهر الماضي، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لحين عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.ووضع مشروع القانون 4 حالات يتم فيها الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة وذلك على النحو الآتي:1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.