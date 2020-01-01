«النواب» الليبى: السيسى أثلج صدورنا.. ومصر حضننا الدافئ

قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية كان به الكثير من المشاعر الجياشة، موضحًا أنهم لمسوا منه اتجاهًا لمساعدة ليبيا وتطهيرها من الفوضى وعدم الاستقرار والغزو التركي.وأضاف "المريمي"، خلال حوار مع الإعلامي عمرو خليل، على هامش لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عرضه برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن الغزو التركي اعتدى على بلاده وسبب لها مشاكل وأزمات كثيرة، وزاد من تعقيدها.وأكد أن ما قاله الرئيس السيسي أثلج صدور الليبيين، باعتبار أنه لن يترك الدولة الليبية والشعب الليبي، حيث إن ليبيا هي عمق أمن مصر اجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا.وأردف أن روابط عميقة على مر التاريخ تربط البلدين، حيث هاجرت العديد من القبائل الليبية إلى مصر في العصر العثماني الأول، ومازالت تعيش فيها حتى الآن، وكذلك هناك العديد من الأسر التي قدمت إلى مصر كي تحتمي بها من العدوان الإيطالي.وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا الحضن الدافئ لليبيا، موضحًا أن اللقاء كان ممتازًا حيث أعرب فيه الرئيس السيسي عن استجابته لطلب البرلمان الليبي بشأن التصدي للعدوان ضد ليبيا.وأوضح أن القبائل الليبية ساهمت بشكل كبير في تشكيل الجيش الليبي، بعدما أصبحت الميليشيات الليبية تنهب وتقتل الناس وتسرق ثروات الليبيين وأرهبت المواطنين، ومن ثم فإن المشير حفتر لملم الجيش، لافتًا إلى أن أغلب الشباب الذين انضموا إلى الجيش الليبي مع حفتر كانوا من أبناء القبائل الليبية.