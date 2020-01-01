متحدث «الرئاسة»: حفيد عمر المختار كان يجلس يمين السيسي اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مشايخ القبائل الليبية كله مواقف إيجابية وداعمة للمواقف المصرية تجاه ليبيا، مؤكدا أن هناك تقديرا كبيرا من الشيوخ وزعماء القبائل لكلمات الرئيس والتي كانت امتدادًا لخططه الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن الشيخ حافظ خطاب حفيد عمر المختار كان جالسًا على يمين الرئيس.وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الكثير من القبائل الليبية لها امتداد داخل مصر مثل قبيلة "أولاد علي" في الإقليم الغربي في مصر وتعدادها 2 مليون ولها نسب وصهر مع باقي القبائل، وكذلك قبائل "الهوارة" في الصعيد والدلتا.وأوضح أن هناك عدة رسائل قالها الرئيس، اليوم، خلال كلمته، وهي أن مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة وتتعامل مع الجيوش ولا تتعامل مع أي منظمات، ولكنها تتعامل مع المؤسسات الشرعية، وتحترم الإرادة الحرة للشعوب، وأنها مع وحدة الأراضي للدول وعدم التقسيم، ومبدأ المواطنة هو الذي يسود، والأولوية دائما وأبدًا للحلول السلمية والتفاوض والمشاورات كلها مبادئ سامية نادرة أن تكون موجودة في مجال السياسة، ولا مطامع لنا في ليبيا.