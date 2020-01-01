حبس متهم بسرقة أموال من داخل شقة بالسيدة زينب
الخميس 16/يوليه/2020 - 03:55 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة السيدة زينب الحزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 15 ألف جنيه من داخل شقة. والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، وبحوزته مبلغ مالي 15 ألف جنيه مجهول المصدر، مفك، أجنة حديدية.
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب".
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، وبحوزته مبلغ مالي 15 ألف جنيه مجهول المصدر، مفك، أجنة حديدية.
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب".
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.