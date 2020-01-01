الجزائر تمدد حظر التجوال 10 أيام في 29 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، تمديد فرض حظر التجوال في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة من الساعة 8 مساءً إلى 5 فجرًا، وذلك لمدة 10 أيام إضافية اعتبارًا من بعد غد السبت.بحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، فإن الولايات المعنية بالقرار هي: الجزائر العاصمة، وبومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط والوادي.كما قررت الحكومة تمديد منع حركة السيارات من وإلى الولايات الـ29، مع تعليق حركة النقل الجماعي العام والخاص في العطلات الأسبوعية.وكلفت الحكومة الولاة في تلك الولايات باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إضافية حسب الوضع الصحي في كل ولاية.يذكر أن الجزائر رفعت الشهر الماضي الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية.