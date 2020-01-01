قيس سعيد يحيل استقالة رئيس الحكومة التونسية للبرلمان

تلقى البرلمان التونسي اليوم الخميس، مراسلة من رئاسة الجمهورية تتعلق بإعلام بتقديم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استقالته، وفقًا لما نقله موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.وكان الفخفاخ قد أعلن، أمس الأربعاء، استقالته من مهامه بطلب من رئيس الجمهورية إثر تقديم حركة النهضة لائحة لسحب الثقة منه عقب اجتماع مجلس شوراها في دورته الواحدة والأربعين المنعقد الثلاثاء.كما قام الفخفاخ إثر تقديم استقالته أمس بإعفاء وزراء النهضة.