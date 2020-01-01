أبرزها 1.4 طن دواجن فاسدة.. ضبط 1304 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية في بيان لها عن ضبط 1304 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".ومن أبرز تلك القضايا، ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة لحيازته 1،450 طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، ومالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة لحيازته 3،070 طن "سكر حر " منتج منتهى – وتحت التعبئة مجهول المصدر.وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة 6 أكتوبر ثان (محافظة الجيزة لحيازته 2 طن زيت طعام معبأ داخل تنكات بدون أى بيانات – مجهول المصدر، تمهيدًا لإعادة تعبئته بداخل عبوات جديدة وطرحه للبيع والتداول بالأسواق، وضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأدوية الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته 55580 عبوة أدوية طبية خاصة بعلاج "الجهاز التنفسى – القلب – مضادات حيوية " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.وتم القيام بحملة نوعية بمديريات الأمن لضبط قضايا التلاعب خاصة قضايا التجميع والتصرف فى أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية "المحروقات" مقابل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 73 قضية بـ 5318 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، 155340 لتر " سولار – بنزين"، قدرت بمبالغ مالية قدرها 1792175 جنيه.