برلماني: إشادة السياح بإجراءات مواجهة كورونا أكبر دعاية لمصر عالميا

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن إشادة سياح العالم الذين توافدوا على مدينتي شرم الشيخ والغردقة بالإجراءات التي تتبعها الفنادق والقرى والمراكب السياحية والمطارات وتطبيقها لكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، هو أكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.ووجه مرشد، في بيان اليوم، تحية لسياح العالم الذين أشادوا بهذه الإجراءات منذ دخولهم لمصر وأيضا إجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدى التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، بالإضافة إلى التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل جميع الأماكن من مطارات ومراكب وسيارات وممرات ودورات المياه وغيرها.كما وجه النائب التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على جهودهم الكبيرة وإصرارهما على تحقيق النجاح حتى تستعيد كل من شرم الشيخ والغردقة مكانتهما الكبيرة على خريطة السياحة العالمية، معربا عن أمله في أن يكون جميع المسؤولين بالمحافظات والمناطق السياحية والأثرية على نفس آداءهما عندما تعود السياحة إلى محافظاتهم.تجدر الإشارة إلى أن سياح العالم حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية لهم مع المسؤولين، مؤكدين أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام الفنادق بالإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم إلى بلادهم، وسيدعون جميع أصدقائهم وزملائهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية، مؤكدين على أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخا صحيا مثاليا لرحلاتهم السياحية، حيث قضوا وقتا رائعا بمدينتي شرم الشيخ والغردقة وكانوا في أمان.