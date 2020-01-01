محمد محسن يكشف سر قيامه بإعادة التوزيع لأغنية «اسلمى يا مصر»

كشف الفنان محمد محسن سبب قيامه بإعادة توزيع اللحن لأغنية "اسلمي يا مصر"، قائلًا إنها رابعة أغنية قديمة يعيد توزيعها، لأنه يحب البحث في الأغاني القديمة من التراث وعمل توزيعات جديدة لإحيائها مرة أخرى بين الشباب الذي لم يسمعها.وأضاف "محسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أغنية "اسلمي يا مصر" كانت من ضمن أغاني ألبومه الذي نول في السوق قبل يوم 30 يونيو.ولفت إلى أنه تفاجأ بردود الفعل على هذه الأغنية، فقرر تحويلها لكليب.وأشار إلى أن النشيد كان النشيد الوطني من سنة 1923 حتى 1936، والآن هو النشيد المستخدم في كلية الشرطة المصرية.وأوضح أن أول سلام وطني في مصر كان في عهد الخديوي إسماعيل وكان يسمى سلام وطني، وليس نشيد لأنه موسيقى بلا كلمات.