فيديو للحظة قتل «الرجل الأخضر» الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

عرض الإعلامي شريف عامر، الفيديو الكامل للحظة قتل المسلح المعروف بـ"الرجل الأخضر" الذي اقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.وأطلق الأمن النار على الرجل الذي دهن جسده باللون الأخضر واقتحم المدينة وأصاب ضابط وأمين شرطة بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله.وكشفت تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر، بإشراف المستشار خالد طاهر، أن المزارع الذي لقى مصرعه بعد محاولته اقتحام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامى، يعانى متاعب نفسية.ودلت التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة إلى أن الواقعة ليس ورائها أية دوافع سياسية، ولا أن المجنى عليه كان ينووى الإضرار بأيًا من المدينة أو التعرض لأحد من الإعلاميين.