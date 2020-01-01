إيبارشية المنيا: استمرار تعليق الصلوات حتى 3 أغسطس

قررت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، استمرار تعليق الصلوات حتى 3 أغسطس المقبل.جاء ذلك القرار بعد التواصل بين الأنبا مكاريوس، مع الأطباء للإطلاع على الأوضاع الصحية وأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وتصلي الإيبارشية إلى الله من أجل شفاء مصابي فيروس كورونا، وأن يرفع الوباء عن العالم.وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأضاف في بيان له، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".