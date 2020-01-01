المحجوب: ليبيا مقبرة لمرتزقة أردوغان.. والجيش جاهز لصد أي هجوم

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي جاهز لصد وردع أي محاولات هجومية من مرتزقة الجيش التركي.وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرتزقة أردوغان يجهزون أنفسهم لمحاولة الهجوم على سرت، لافتا إلى أنه يسعى لحسم المعركة في أسرع وقت لأنه يعلم حجم الخسائر، ومهما طال وقتها ستكون خسائره كثيرة للغاية عليه، مشددا على أهمية الدعم الشعبي والعربي وعلى رأسها القوة الداهمة المصرية، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي دائمًا يأتي في الموعد ويلقن مرتزقة أردوغان درسًا قاسيًا.وتابع أن تركيا حاولت الانفراد بالقوات المسلحة، لكن دعم مصر السياسي والعربي أبى دون ذلك، لافتا إلى أن المعركة أصبحت مختلفة تمامًا ومعقدة للغاية بعدما دخلت مصر في الصورة.واستكمل أن منطقة سرت والجفرة مناطق مفتوحة، وأصبحت الحسابات بعد دخول مصر ودفاعها الجوي وطيرانها معقدة بالنسبة لأردوغان والمرتزقة الموجودين في ليبيا، لا سيما أنهم ليسوا لديهم الكفاءة لردع الطائرات المتطورة التي تملكها مصر، مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون مقبرة لهؤلاء المرتزقة، وهزيمتهم ستفتح الأبواب للتخلص منهم.واختتم تصريحاته قائلا إن الجيش الليبي جاهز للتصدي لأي محاولات من مرتزقة الجيش التركي، وسنمنع سيطرتهم على المنطقة أو محاصرتها، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تقوم تركيا ببرجلة إعلامية أكثر من الحركة العسكرية على الأرض.