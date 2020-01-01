وفد مشايخ وأعيان ليبيا يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

غادر وفد من مشايخ وأعيان ليبيا، اليوم الأربعاء، بلادهم، قادمين إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس.وأوضح المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، أن الوفد المتجه للقاهرة ضم عددا من قادة القبائل من بينهم الشيخ صالح الاطيوش، الشيخ صالح الفاندي، الشيخ وليد اللواطي، الشيخ سليمان بوالخنة الدرسي، الشيخ الطيب الشريف، الشيخ علي التب القطراني، الشيخ عبدالسلام بوحراقة.كما ضم الوفد كلا من الشيخ علي بونجيم المقرحي، الشيخ عبدالكريم العرفي، الشيخ مفتاح المحمودي، الشيخ ابراهيم التارقي والشيخ علي بركة التباوي.وأشار مجلس مشايخ وأعيان ليبيا في بيانه إلى أن الوفد سيؤكد مدى عمق العلاقة التاريخية التي تربط القبائل في ليبيا وفي مصر، وخصوصا عند تعرض الشعبين لأي خطر يهددهما.وأضاف البيان: "نحن اليوم نتوجه إلى إخوتنا في مصر قيادة وشعبا لتوجيه الشكر لمواقف مصر العروبة المستمرة، إلى جانب القضايا العربية وخصوصا حين تتعرض المنطقة العربية للأخطار".وكان مجلس النواب الليبي أصدر بيانا طلب فيه من مصر دعم ليبيا في مواجهة أي عدوان يهدد أمن البلدين.