تأجيل محاكمة 12 لاعتناق أفكار «القاعدة» لـ 16 أغسطس

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، محاكمة 12 متهمًا، بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقي تدريبات مسلحة، إلى جلسة 16 أغسطس لفض الأحراز.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم، وبحضور حمدي الشناوي، أمين المحكمة، وسكرتارية طارق فتحى.ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية وتمويلها.وكان دور المتهمين الأول والثاني تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، والتحق المتهمون من الثاني للثامن بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات عسكرية.