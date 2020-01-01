ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا بنسبة 2%

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى الساعة 01:26 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالوقت نفسه، أمس الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3.43 مليون حالة، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، فإن الزيادة في عدد الحالات على مستوى البلاد جاءت مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ 403 آلاف و175 شخصًا، بزيادة ٠٫٢% عن أمس الثلاثاء.وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة ٥٫٩ % في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل المجموع إلى 1952 حالة.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت عن وفاة 151 شخصًا.