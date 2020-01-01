وقفة احتجاجية ضد قوات القوات التركية بالقامشلى السورية

نظم أهالي مدينة القامشلي وقفة احتجاجية طالبوا خلالها المنظمات الحقوقية والإنسانية برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية.ونفذ المحتجون الوقفة أمام المركز الثقافي العربي في القامشلى، معربين عن تضامن الشعب والالتفاف حول الجيش السوري ودعمه لتحرير الوطن من الإرهاب وطرد المحتل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية على سوريا، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.من جانبه، قال القس فراس فرح: "نقف مع أخوتنا اليوم لنطالب بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من سوريا معربا عن الثقة بتحقيق النصر العظيم لأننا مؤمنون بقضيتنا متضرعا إلى الله أن يحمي سوريا من كل الحاقدين".وأوضح أحد المواطنين من أبناء مدينة القامشلي أنه يشارك في هذه الوقفة تعبيرا عن رفضه واستنكاره لوجود قوات احتلال أمريكية وتركية على الأراضي السورية.واستنكرت رئيسة المركز الثقافي السوري فائزة القادري وجود قوات احتلال وفرض قانون جائر يستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه، قائلة "ليس من حقهم حرماننا من العيش بسلام ونطالب بخروج الأمريكي والتركي من أرضنا".