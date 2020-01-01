رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقفة احتجاجية ضد قوات القوات التركية بالقامشلى السورية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:47 م
احتجاجية بالقامشلي
احتجاجية بالقامشلي السورية
مروة عنبر
طباعة
نظم أهالي مدينة القامشلي وقفة احتجاجية طالبوا خلالها المنظمات الحقوقية والإنسانية برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية.

ونفذ المحتجون الوقفة أمام المركز الثقافي العربي في القامشلى، معربين عن تضامن الشعب والالتفاف حول الجيش السوري ودعمه لتحرير الوطن من الإرهاب وطرد المحتل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية على سوريا، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.

من جانبه، قال القس فراس فرح: "نقف مع أخوتنا اليوم لنطالب بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من سوريا معربا عن الثقة بتحقيق النصر العظيم لأننا مؤمنون بقضيتنا متضرعا إلى الله أن يحمي سوريا من كل الحاقدين".

وأوضح أحد المواطنين من أبناء مدينة القامشلي أنه يشارك في هذه الوقفة تعبيرا عن رفضه واستنكاره لوجود قوات احتلال أمريكية وتركية على الأراضي السورية.

واستنكرت رئيسة المركز الثقافي السوري فائزة القادري وجود قوات احتلال وفرض قانون جائر يستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه، قائلة "ليس من حقهم حرماننا من العيش بسلام ونطالب بخروج الأمريكي والتركي من أرضنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«اضطرابات».. معرض فني لـ علي نوري بقصر طاز

حفل لأطفال وشباب «تنمية المواهب» بمسرح النافورة السبت المقبل

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»