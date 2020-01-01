«المحجوب» لـ«الدستور»: مستعدون لمواجهة أي عدوان تركي على سرت

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة الليبية مستعدة تمامًا لمواجهة أي عدوان تركي على سرت.وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنهم مستعدون للمعركة بدفاعات جوية متطورة، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك مواجهات بحرية مع تركيا عبر سرت، وهم مستعدون لهذا الأمر تمامًا ولن يتم السماح لتركيا ومعها المرتزقة والميليشيات بالدخول إلى المدينة.وشدد القيادي بالجيش الليبي على أنه لن يتم السماح لتركيا بالدخول إلى سرت، فهي تمثل مصدرًا أساسيًّا لقوت الليبيين وهو النفط الذي تسعى وراءه تركيا.وتعليقًا على بيان مجلس النواب الليبي الذي طلب فيه من مصر دعم ليبيا في مواجهة أي عدوان محتمل، أكد خالد المحجوب أن مصير ليبيا ومصر مشترك والأمن القومي للبلدين واحد، فلا يمكن لمصر أن تفرط في أمن ليبيا، فهي خط دفاع بالنسبة لها، وكذلك لن يسمح الليبيون بتهديد أمن مصر.