رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من الدعم بالسلام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:38 م
حبس صاحب مخبز
حبس صاحب مخبز
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب مخبز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين و406 آلاف جنيه من أموال الدعم.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائى، مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لاستيلائه على مبلغ 4 ملايين 406 آلاف جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب.

واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»

مفكرون يكشفون أسباب انحدار الخطاب بين الكتاب في «السوشيال ميديا»

«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة