حبس صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من الدعم بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب مخبز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين و406 آلاف جنيه من أموال الدعم.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائى، مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لاستيلائه على مبلغ 4 ملايين 406 آلاف جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب.واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء.