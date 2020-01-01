هاشتاج «لا للإعدامات» يتصدر تويتر في إيران.. وخطوة «غريبة» من السلطات

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمناهضة الإعدامات في إيران، والتي أصبحت الأولى في "الترندات" العالمية، فيما قامت السلطات الإيرانية بخفض سرعة الإنترنت في مختلف أنحاء البلات.كما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيون هاشتاج "إعدام_نکنید" أي "لا للإعدامات"، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني عن تأييد المحكمة لأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر الماضي.ومع انتشار الهاشتاج على "تويتر" ومواقع التواصل الأخرى، أفادت مواقع مراقبة الإنترنت حول العالم بأن الوصول إلى الإنترنت داخل إيران قد واجه خللًا بسبب الانخفاض الكبير في السرعة.وبالتزامن مع تأكيد أحكام الإعدام الصادرة ضد أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الثلاثاء، نفذت السلطات الإعدام ضد ناشطين كرديين ومتهم آخر أدين بـ"تهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية"، وفق القضاء الإيراني.