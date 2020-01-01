انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهد أول طريق الإسماعيلية الصحراوي بين مدينتى السلام والعبور إنقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن ارتباك حالة المرور وانتابت المواطنون حالة من الخوف.كانت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية بأول طريق الإسماعلية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية للسيطرة على الوضع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.