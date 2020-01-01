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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:37 م
انقلاب سيارة مواد
انقلاب سيارة مواد
داليا عبد الباسط
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شهد أول طريق الإسماعيلية الصحراوي بين مدينتى السلام والعبور إنقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن ارتباك حالة المرور وانتابت المواطنون حالة من الخوف.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية بأول طريق الإسماعلية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية للسيطرة على الوضع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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