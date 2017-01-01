الكنيسة تودع مسؤولة بيت المكرسات بإيبارشية طنطا

أعلنت الكنيسة، أمس، رحيل الأخت المكرسة تاسوني ماريا عوض، مسؤولة بيت المكرسات التابع لإيبارشية طنطا، عن عمر تجاوز 78 سنة.وقضت "تاسوني ماريا" في خدمة التكريس ما يقرب من 28 سنة حيث تم تكريسها في 14 أغسطس 1992 وحصلت على درجة الدياكونة (الشماسة الكاملة) في 14 نوفمبر 2017، وأقيمت صلوات تجنيزها في الثانية من ظهر أمس بكنيسة الشهيد أبي سيفين بطنطا.و تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا، ولمجمع مكرسات الإيبارشية في رحيل المكرسة المباركة تاسوني ماريا عوض، طالبًا لنفسها البارة الراحة.