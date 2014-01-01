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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تكلفته 1.5 مليار.. رئيس الوزراء يتفقد محور «بديل خزان أسوان»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:50 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، محور "بديل خزان أسوان".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المحاور التى يتم تنفيذها على النيل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حققت طفرة فى هذا الملف.
واستمع رئيس الوزراء الى شرح من كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المحور تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويتكون من كوبريين رئيسيين، أحدهما كوبرى على النيل، والآخر كوبرى الطريق الصحراوي الغربي، إضافة إلى نفق.
ويربط محور بديل خزان أسوان بين امتداد طريق أسوانبرنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة– أسوان )، ومن المخطط له أن يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وتخفيف مرور الحمولات الثقيلة.
وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المحور يأتى في إطار التخطيط لتنفيذ محاور النيل بعدد 21 محورًا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 7 محاور هي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر "محور روض الفرج"، وبني مزار، وطما، وجرجا بإجمالي تكلفة قدرها 8.5 مليار جنيه.

كما أنه جار العمل في تنفيذ 8 محاور أخرى هي: حلوان، وعدلي منصور، وسمالوط، وديروط، وقوص، وكلابشة، ودراو، وبديل خزان أسوان بإجمالي تكلفة 12.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 6 محاور جديدة أخرى على النيل هي الفشن، وأبوتيج، وعمروس، ومنفلوط، وشبراخيت، وسمنود بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محور كوبرى على النيل حاليًا، بدلًا من 38 محور كوبرى على النيل كانت قبل يونيو 2014.

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