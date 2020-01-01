رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تدعو الأمم المتحدة بسرعة تعيين ممثل خاص لها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:41 م
الخارجية الليبية
الخارجية الليبية
مروة عنبر
طباعة
طالبت الخارجية الليبية الأمم المتحدة، بضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ووجّه وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة بطبرق، عبدالهادي الحويج، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بشأن ضرورة سرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على خلفية مباحثات هاتفية جرت بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وجوتيريش، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية بأن التعيين السريع لممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة من شأنه أن يهدف إلى تيسير الحوار بين الأطراف الليبية واستكمال المسار السياسي والأمني والاقتصادي، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وأكد الحويج، في خطابه، ضرورة الوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا، وفق الثوابت الوطنية أهمها مكافحة الإرهاب، وخروج المرتزقة والإرهابيين الأجانب، ووقف تدفق السلاح ووقف العدوان الأجنبي والوصول إلى حل يصنعه الليبيون بأنفسهم وبمساعدة ومساهمة من الأمم المتحدة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وجاءت المحادثات التى تمت بين الطرفين بناءة وإيجابية، وفقا لبيان القيادة العامة للجيش الليبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

رقم خيالي.. أغلى فاتورة لرعاية مريض كورونا في مصر

«التعليم» تعلن هوية الطلاب مصوري امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية انا وجوزي"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

أمل جمال: «الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب» تعتمد منطق الغابة كواقع موازٍ

«نزهة الغراب».. كتاب جديد للسوري خليل صويلح

اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر