ليبيا تدعو الأمم المتحدة بسرعة تعيين ممثل خاص لها

طالبت الخارجية الليبية الأمم المتحدة، بضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.ووجّه وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة بطبرق، عبدالهادي الحويج، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بشأن ضرورة سرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على خلفية مباحثات هاتفية جرت بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وجوتيريش، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية بأن التعيين السريع لممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة من شأنه أن يهدف إلى تيسير الحوار بين الأطراف الليبية واستكمال المسار السياسي والأمني والاقتصادي، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وأكد الحويج، في خطابه، ضرورة الوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا، وفق الثوابت الوطنية أهمها مكافحة الإرهاب، وخروج المرتزقة والإرهابيين الأجانب، ووقف تدفق السلاح ووقف العدوان الأجنبي والوصول إلى حل يصنعه الليبيون بأنفسهم وبمساعدة ومساهمة من الأمم المتحدة.وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وجاءت المحادثات التى تمت بين الطرفين بناءة وإيجابية، وفقا لبيان القيادة العامة للجيش الليبي.