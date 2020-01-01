ضبط عدسات لاصقة فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل، بمنطقة المنشية، بمحافظة الإسكندرية.وتبين حيازته 1230 عبوة مستحضرات تجميل وعدسات لاصقة غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.