ناشطة إيرانية تكشف أوضاع النساء المصابات بكورونا في السجون

كشفت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والسجينة السياسية في إيران، عن تعامل السلطات الإيرانية مع المصابات الإيرانيات بفيروس كورونا داخل السجن.وذكرت نرجس محمدي، دون اعتبار تضع السلطات الإيرانية، عشرات النساء المصابات بكورونا، لخطورة الأمر وانتقال العدوى وتفشيها بين السجينات.وتعهدت في رسالة سربت من سجنها ونشرت على مواقع تعنى بحقوق الإنسان في إيران برفع شكوى قضائية، احتجاجًا على أوضاع السجن وعدم حصولها على الرعاية الطبية.كما كشفت عدم خضوعها لأي رعاية صحية، وحرمانها من أبسط الحقوق، فضلًا عن عدم تمكنها من مكالمة أطفالها منذ عام، قائلة "لم أسمع أصواتهم منذ نحو سنة".وكتبت الناشطة المعتقلة في سجن زجان شمال غربي البلاد منذ أشهر: "في 11 يوليو الحالي تم فصل 18 سجينة عن بعضهن البعض، حيث تم نقل 6 سجينات ممن لا تظهر عليهن أعراض كورونا إلى خارج العنبر، أما الـ12 سجينة اللاتي ظهرت عليهن أعراض الإصابة بالفيروس منذ نحو 11 يوما مضت فقد تم فرض الحجر الصحي عليهن داخل العنبر".