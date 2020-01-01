ضبط صاحب ثلاجة لبيع لحوم فاسدة بأبوالنمرس

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص في مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.وتبين أن صاحب الثلاجة بحيازته 1,920 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.