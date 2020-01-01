«حجازى» يترأس غرفة «عمليات الثانوية»

ترأس الدكتور رضا حجازي رئيس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الغرفة منذ قليل.وقال حجازي في تصريح خاص للدستور إنه لا قلق من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم.وأشار خلال تصريحاته إلي أن جميع أسئلة الامتحان سوف تكون من الكتاب المدرسي، وجميع الأسئلة من داخل المنهج.وأكد أنه سوف يتابع سير العملية الامتحانية على مستوى المحافظات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.