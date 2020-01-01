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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت العدل: التحرش تنامى فى السبعينات مع ظهور الجماعات الإسلامية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:27 ص
الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل
سناء إسماعيل
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قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، تعليقًا على قضية التحرش، إن الحراك المجتمعي الدائر حاليًا حول قضية التحرش مهم ويمكن أن يسهم في تغيير طريقة تفكير أدمغة شريحة من الرجال والشباب، فلا يوجد شيء صعب تغييره شريطة أن نكون مؤمنين بأهمية هذا التغيير، وأن نزيل كافة آثار العدوان على إنسانية الرجل والمرأة وإنسانية المصريين ككل، ثم بعد ذلك سيحدث التغيير.

وأضاف«العدل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «إشمعنا من أربعين سنة ماشفناش التحرش ده، إشمعنا دلوقتي؟»، عازيًا أسباب ظهور التحرش إلى نشاط الجماعات الاسلامية في الجامعات منذ السبعينات.

وتابع: «التحرش موجود من زمان لكن أخذ شكل موجة متنامية تحولت إلى عاتية مع مرور السنوات منذ حقبة السبعنيات وظهور الجماعات الإسلامية الداعية لتحجب الفتيات في الجامعة، كان هناك أمر مباشر لهذه الجامعات لإخافة غير المحجبات وإشعارهن أن الأمان سيكون فقط مع إرتداء الحجاب».

وقال: «الشيء الخطير في هذا الأمر أن التحرش الآن متغطي بغطاء ديني ودي كارثة.. فالتحرش أصبح تقربًا إلى الله لأنها غير ملتزمة بالحجاب فأصبحت مثيرة.. ولما يبقى عندنا شباب صغار بياخدوا الكلام ده من أئمة ودعاة أو المستشيخين أصبح لدينا غطاء ديني لفعل غير إنساني».

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