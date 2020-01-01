وزير الخارجية: لم يحدث تطور ملموس يؤدي لاتفاق بـ«سد النهضة»

عدم التوصل لاتفاق نتيجة لافتقاد الإرادة السياسية».



وأردف: «مصر أثبتت في كل المراحل توافر الرغبة السياسية، وتم رفع التقرير لرئيس الاتحاد الإفريقي، بعد مفاوضات لأسبوعين، تم التفاعل خلالها مع كل الأطروحات، امتثالا لتحرك الاتحاد الإفريقي».



ولفت إلى أنه بعد تسليم التقارير النهائية سيعقد اجتماع لمكتب الاتحاد على مستوى رفيع جدا على مستوى القمة، ليقدم الرؤية للخطوات القادمة لهذا الأمر.

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر انخرطت بإيجابية وحسن نية في مفاوضات سد النهضة، تنفيذا للإرادة السياسية المتوفرة بكافة المراحل، ودائما كنا نسعى لاتفاق منصف وعادل يحقق مصالح الدول الثلاث.وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «تناولنا مواقف تتسم بالمرونة والتفهم لاحتياجات الجانب الإثيوبي ورغبته في التنمية، لكن لم يحدث تطور ملموس يؤدي لاتفاق، و