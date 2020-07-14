سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم





محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك التعمير والإسكان وبنك بلوم، مقابل انخفاض سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم



وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.06 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.47 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، كما سجل سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 52.09 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.15 جنيه وللبيع 52.03 جنيه.



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كما بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.44 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 52.09 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 51.61 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي المقابل استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيهًا وللبيع 52.21 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 52.09. اقرأ أيضا:

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، خلال جلسة تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع بكافة المؤشرات، ليقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 24.68 نقطة ويغلق عند مستوى 5661.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 14.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4220.63 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.86 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% رابحًا 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4231.90 نقطة.