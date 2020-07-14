رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:40 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، خلال جلسة تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع بكافة المؤشرات، ليقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 24.68 نقطة ويغلق عند مستوى 5661.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 14.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4220.63 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.86 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% رابحًا 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4231.90 نقطة.

سعر الدينار الكويتي اليوم


محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك التعمير والإسكان وبنك بلوم، مقابل انخفاض سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم 


وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.06 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.47 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، كما سجل سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 52.09 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.15 جنيه وللبيع 52.03 جنيه.

اقرأ أيضا:

سعر الدينار الكويتى اليوم


كما بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.44 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 52.09 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 51.61 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي المقابل استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيهًا وللبيع 52.21 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 52.09.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

البرلمان الليبى يخول الجيش المصرى بالتصدى للتدخل التركى

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشرطة الأمريكية: انتشال جثة الممثلة نايا ريفيرا من بحيرة

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم